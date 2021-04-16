Пельмени, гречка и блины: Какие любимые блюда у казанских школьников

Курицу школьники любят больше, чем рыбу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Школьное питание в Казани в последнее время отличается своим разнообразием. Тем не менее, родители то и дело предлагают ввести новые позиции в меню. Чаще всего от них поступали просьбы разнообразить фрукты и холодные закуски, но, по словам генерального директора Департамента продовольствия и социального питания Казани Римы Мухамедшиной, не все пожелания можно учесть в меню в связи с сезонными ограничениями и нормами СанПиНа.

В ходе родительского контроля выборочный опрос проводили и среди самих школьников. Ученики отметили любимые блюда – картофельное пюре, макароны, пельмени, блины, гречневую кашу и курицу. Среди нелюбимых оказались рыба, рыбные котлеты и овощи.

С предложением выступил директор лицея №177 Ильдар Имамов. Он предложил вернуть в меню начальных классов йодированное молоко. По его мнению, этот продукт хорошо влияет на мозговую активность детей. Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал взять на вооружение идею и подчеркнул, что в приоритете – правильное питание школьников.

- Дети могут по-разному одеваться, но питаться должны одинаково хорошо. Мы в ответе за здоровое питание детей, мы будем приучать их к полезной пище, – подчеркнул Метшин.