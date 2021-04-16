Крупный лук во фрикадельках и разбавленный компот: На что жалуются родители казанских школьников, посетив столовую

Отмечается, что замечания родителей не столь существенны и несут больше индивидуальный характер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани подвели итоги проекта «Родительский контроль», стартовавшего в начале года с целью повышения качества школьного питания. С этого времени столовые Казани посетили более 8 тысяч родителей, 98% из них оставили положительные отзывы, а количество жалоб родителей на вкусовые качества блюд, температуру пищи и в целом на организацию питания существенно снизилось.

В итоге родители оставили 145 замечаний. Из них 92 были без уточнений, сообщила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

Среди замечаний – недоваренные или переваренные макароны, невкусная кабачковая икра и сосиски, крупно нашинкованный лук в фрикадельках, разбавленный компот.

- Но все же большинство замечаний имели сугубо индивидуальную оценку, основанную на персональных вкусовых предпочтениях. Речь идет о расхождении мнений родителей по недостатку и избытку соли или сахара, – отметила она.

По всем обращениям в общеобразовательных учреждениях были организованы внеплановые проверки, совместно с поварами дополнительно проработали технологию приготовления блюд. Всего в школьном меню значится 153 блюда, из них 12 видов супов.