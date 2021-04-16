В сквере имени Тинчурина в Казани устроят "четвероногий" субботник

К субботнику приглашаются в первую очередь владельцы собак. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

17 апреля владельцы собак проведут в сквере имени Тинчурина необычный субботник. Они очистят от грязи и мусора не только тротуары и газон, но и площадку для выгула питомцев.

- Принять участие в уборке могут все желающие при соблюдении социальной дистанции. При себе необходимо иметь мусорные мешки, перчатки и влажные салфетки. Сбор назначен на 11.00 у фонтана, - сообщается в аккаунте префектуры «Старый город» в Instagram.

Напомним, 1 апреля в Казани стартовал двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству. В приоритете – уборка общественных пространств, лесополосы и прибрежных зон. Общегородской субботник запланирован 24 апреля.