В Татарстане на месяц перекроют дорогу Новошешминск-Шереметьевка-Кармалы

Ремонтные работы должны завершиться к началу лета.

В Новошешминском муниципальном районе с 1 мая по 1 июля временно закрывается для движения транспорта автомобильная дорога Новошешминск – «Шереметьевка-Кармалы» на участке с 0 по 12,9 километра, - сообщает пресс-служба татарстанского минтранса. На этот период здесь запланирован ремонт дорожного полотна.

Для объезда предлагаются автомобильные дороги: федерального значения Казань - Оренбург и регионального значения Азеево – Черемшан – Шентала. Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по РТ.

- Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги, - обратились к автомобилистам сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана..