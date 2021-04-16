В Чувашии во время пожара погибли три человека

В огне погибли три человека Фото: МЧС Чувашии

В Порецком районе республики в селе Шадриха 15апреля в 21.00 начался пожар. В частном деревянном доме проживали супруги-пенсионеры - 79-летний мужчина и 72-летняя женщина, и их 40-летняя дочь. На улице соседи их не увидели, поэтому приехавшие на место происшествия пожарные начали искать их уже поле того, как справились с огнем.

Дом сгорел практически полностью. Во время разбора завалов обнаружили тела трех погибших.

- По факту гибели во время пожара трех человек проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии.