В Чувашии заболевшую женщину вертолетом отправили сначала в Чебоксары, а затем в Москву

Во время полета женщину сопровождали реаниматологи. Фото Кардиоцентра Чувашии Фото: Из материалов пресс-службы

В республике санитарный вертолет марки "Ансат" впервые провел эвакуацию пациентки на длительное расстояние - из Шумерли сначала в Чебоксары, а затем и в Москву. Все началось с того, что жительница республики обратилась к врачам по поводу проблем с сердцем.

Ее положили в больницу, но состояние было тяжелым. После консультаций с медиками республиканского кардиоцентра было принято решение перевезти ее вертолетом в Чебоксары. Перевезли 14 апреля, но уже там после консультаций с врачами федеральной клиники в Москве выяснилось, что ей требуется лечение именно в Москве.

Стабилизировав пациентку, 15 апреля ее отправили вертолетом в московский Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского. В полете женщину сопровождали реаниматологи. Сейчас она находится под контролем врачей научного центра.