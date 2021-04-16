В попытке быстро разбогатеть женщина лишилась 425 тысяч рублей

Женщина поверила рекламе в интернете. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию Волжска обратилась 38-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что лишилась порядка 425 тысяч рублей, поверив неизвестным лицам, представившимися сотрудниками брокерской компании.

Как выяснили полицейские, заявительница в интернете увидела объявление о быстром заработке денег. Женщине обещали высокий доход, что прельстило сельчанку. Она оставила свои контактные данные.

После чего ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником брокерской компании. Он объяснил женщине схему заработка денег и сбросил ссылку для установки специального приложения. Волжанка создала свой личный кабинет и начала якобы пополнять баланс.

Сначала она перевела на указанные злоумышленником реквизиты 11 тысяч рублей. Затем горожанка перечислила деньги, которые взяла в кредит. Для того, чтобы побудить женщину вкладывать еще больше денег, аферист перевел ей 7 тысяч рублей, которые она якобы заработала.

После чего на полученные денежные средства горожанка на такси ездила по микрофинансовым организациям и брала взаймы деньги, которые также переводила на счета мошенников.

При этом она видела, что в приложении в личном кабинете якобы пополняется баланс. Для того, чтобы контролировать свою жертву и видеть, какие операции и действия она производит на своем телефоне, "брокер" уговорил ее установить приложение "Skype".

Когда потерпевшая захотела вывести свою полученную прибыль, то аферист перестал отвечать на ее звонки. Тогда она поняла, что ее обманули. Причиненный ущерб составил более 425 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Вычислить злоумышленников пока не удалось.