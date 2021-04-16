Новые правила техосмотра в Татарстане: 75 автобусов не прошли проверку

По новым правилам техосмотр прошли 295 автобусов. Фото: Алина НИЗАМОВА

В Татарстане 295 автобусов уже прошли техосмотр по новым правилам, которые начали действовать с 1 марта. Главным новшеством для водителей автобусов стало прохождение техосмотра при участии сотрудников ГИБДД.

- Такие изменения направлены на исключение случаев, когда водители получают техосмотр без его фактического прохождения. В Татарстане осмотр автобусов проходит в 24 районах, для этого работают 32 пункта, - рассказал замначальника отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы Госавтоинспекции Татарстана Александр Севрикеев.

75 автобусов не прошли техосмотр. Увы, им придется проходить его заново. По словам Севрикеева, чаще всего техэксперты нарушения находили, проверяя руль или тормоза.

По новым правилам у каждого пункта есть своя пропускная норма — за день техосмотр проходят минимум 16 автобусов. На осмотр одного автобуса отводится более 50 минут.

Сегодня перед пунктом прохождения техосмотра выстроилась настоящая очередь из автобусов. При входе водителя встречали техэксперт и госинспектор технадзора. Участие госинспектора необходимо, чтобы полностью исключить предвзятость со стороны проверяющего эксперта.

После фотофиксации и занесения необходимых данных в реестр начинается осмотр. По словам Александра Севрикеева, сначала технический эксперт пункта осматривает фары, после чего переходит к рулевому управлению и тормозам.

- Всего у водителя есть 70 пунктов, которые он должен пройти для получения диагностической карты. Если хоть по одному из них выявляется нарушение, автобус техосмотр не проходит. У водителя есть двадцать дней, чтобы пройти его заново только по тем позициям, по которым у него нашли нарушение, — объяснил Севрикеев.

Кроме того, техэксперт обращают внимание на конструкцию автобуса — водитель не имеет права вносить изменения без ведома Госавтоинспекции. К примеру, сегодня автоинспектор обратил внимание на установленный на крыше микроавтобуса багажник.

- Устанавливал не я, а владелец автобуса, — бегло проговорил водитель.

Однако быстро выяснилось, что у автобуса есть необходимые документы, разрешающие установку багажника. Следом техэксперт проверил наличие в автобусе огнетушителей и аптечки, а также проверил ремни безопасности.

По окончании проверки сотрудник технадзора ставит электронную подпись, после чего отчет о проверке уходит в Госавтоинспекцию. Только после одобрения водитель получают заветную диагностическую карту.