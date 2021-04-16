Бессмертный полк 2021 в Чувашии: Акция пройдет онлайн

Мероприятие состоится 9 мая 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 Мая в Чувашии в режиме онлайн пройдёт Всероссийская акция «Бессмертный Полк» с участием колонны «Героев трудового фронта», в рамках Года, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

- Состоится ли шествие Бессмертного Полка в очном формате - это решение будет принято 25 апреля с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Но независимо от принятого решения акция в любом случае будет организована в онлайн-режиме. Призываю всех принять в ней активное участие, - сообщила министр культуры Чувашии Светлана Каликова на утреннем совещании в Доме правительства.

- Шествие – это многотысячная колонна, нам будет сложно обеспечить безопасность здоровья граждан. Проведение праздничных концертов и салютов тоже пока под вопросом, потому что это влечёт неконтролируемый сбор людей. Прошу рассмотреть все спорные вопросы в кратчайшие сроки на Оргкомитете, - поручил Глава Чувашии Олег Николаев.

Всего в рамках празднования Дня Победы в Чувашии в этом году планируется проведение около 1900 мероприятий, в которых должны принять участие больше 500 тысяч человек. В учреждениях культуры запланированы месячники патриотического воспитания, встречи с участниками войны и тружениками тыла, уроки мужества, тематические экспозиции, концертные программы и другие акции. Старт будет дан уже на этой неделе.