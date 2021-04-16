Пять игроков "Ак Барса" после вылета из плей-офф КХЛ вызвали в сборную России

Фото: ХК "Ак Барс".

Тренерский штаб сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею вызвал в расположение национальной команды пять игроков казанского "Ак Барса", который накануне вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив дорогу в финал омскому "Авангарду".

В число приглашенных в сборную попали голкипер Тимур Билялов, защитники Никита Лямкин и Дмитрий Юдин, а также форварды Дмитрий Воронков и Артем Галимов. Особенно стоит отметить Воронкова. Как выяснилось, на седьмой матч с "Авангардом" он вышел со сломанной челюстью, но все равно сыграл.

- Да, он вырос. Более того, он – боец, характер у парня. Вспоминайте момент в прошлой игре – лицом лёг под шайбу, ломается челюсть. Он играл сегодня со сломанной челюстью. Сделали всё, что смогли. Там всё разбито было, а он выходит на следующую смену: «Я готов». Очень большое уважение к таким игрокам. Плюс он вообще молодой мальчишка. Сегодня он вышел, играл как надо, пример давал многим. Думаю, у парня хорошее будущее, - рассказал главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

В ближайших планах сборной – два матча Еврочелленджа против команды Беларуси. Игры пройдут в Москве 23 и 24 апреля.

Чемпионат мира-2021 состоится в Латвии с 21 мая по 6 июня.