16 новых детсадов появится в Татарстане к началу учебного года

8 детсадов появятся в Казани.

В Татарстане к началу учебного года откроются 16 новых детских садов и одна школа. Строительство еще одной школы продолжится в 2022 году. На эти цели выделили почти 3 миллиарда рублей.

По данным пресс-службы министерства образования Татарстана, 13 детсадов возводятся по национальному проекту «Демография». Из них пять детских садов на 140, 220 и 260 мест — в Казани, три на 220 мест — в Набережных Челнах, два на 120 и 220 мест — в Пестречинском районе, по одному в Альметьевске (140 мест), Лаишевском (50) и Высокогорском (220) районах. Кроме того, по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Казани построят три дошкольных образовательных учреждения на 710 мест.