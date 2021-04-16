Капитан "Зенита" покинул команду

Фото: ВК "Зенит-Казань".

Связующий Александр Бутько покинул казанский "Зенит". Волейболист отыграл в столице Татарстана пять лет. Бутько укрепил состав "Зенита" в феврале 2016 года и в тот же сезон помог команде выиграть чемпионат России и Лигу чемпионов. В 2017 году Александр был выбран капитаном команды и в этом статусе первым поднял над головой больше десяти трофеев.

Вместе с "Зенитом" он по три раза выиграл Лигу чемпионов и чемпионат России, по четыре раза Кубок России и Суперкубок России, а также клубный чемпионат мира 2017 года. Всего за "Зенит-Казань" Бутько сыграл 242 матча.

- Саша – очень порядочный и честный человек, который всегда делает свою работу до конца. Как капитан, он всегда вел команду за собой. Жалко, что он покидает "Зенит", но я желаю ему удачи. Несмотря на возраст, как пишут многие, он остается топовым связующим, и своего последнего слова в спорте не сказал, - прокомментировал уход капитана игрок "Зенита" Максим Михайлов в интервью "Р-спорт".

Где продолжит карьеру Бутько пока не ясно.