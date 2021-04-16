Гаражная амнистия в Ульяновске: как правильно оформить строение в собственность

Ульяновская область первой в России приступила к реализации уникального проекта «гаражная амнистия». Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ульяновской области расширили перечень объектов, попадающих под «гаражную амнистию». Соответствующие изменения в закон одобрены на заседании правительства региона.

- Документ, который мы предложим на рассмотрение депутатам Законодательного Собрания, призван упростить процедуру оформления строений площадью до 100 квадратных метров на территориях гаражно-строительных кооперативов. Под эту категорию попадут и небольшие автомастерские, магазины и другой специализированный малый бизнес, который функционирует на базе ГСК. Таким образом, мы расширяем границы применения законодательства о «гаражной амнистии, - прокомментировал исполняющий обязанности Председателя Правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Как рассказал исполняющий обязанности Министра строительства и архитектуры региона Константин Алексич, в 2016 году Ульяновская область первой в России приступила к реализации уникального проекта «гаражная амнистия».

- За пять лет работы в этом направлении в регионе создана правовая база, позволяющая оформить без разрешения на строительство все гаражные боксы и земельные участки под ними. В настоящий момент вносятся изменения в закон, которые будут касаться оформления не только гаражей и участков под ними, но и зданий и сооружений, которые находятся на территории гаражно-строительных кооперативов: административные здания, бытовки, складские помещения. Большой плюс в том, что процесс узаконивания будет проходить без получения разрешения на строительство, - пояснил руководитель ведомства.

По информации Минстроя региона, для начала процедуры оформления собственнику необходимо подготовить технический план на объект, документы на участок, справку Управления архитектуры и градостроительства Администрации Ульяновска о соответствии земельного участка документам территориального планирования, заключения специализированной организации о соответствии объекта требованиям строительных, противопожарных норм и правил. После этого следует обратиться в Управление Росреестра по Ульяновской области с заявлением о постановке объекта на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на него.

Напомним, в результате совместной работы Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области, Ассоциации гаражно-строительных кооперативов и органов местного самоуправления в регионе оформлено более 22 гектара земли в собственность и более 14 гектаров земли в аренду. Законными обладателями участков стали 7 523 участников ГСК. Также более 5000 новых собственников в упрощённом порядке оформили права собственности на гаражи.

Кроме того, в ходе инвентаризации, проведённой Администрацией Ульяновска, на основании предоставленных председателями ГСК данных на территории кооперативов выявлен 51 коммерческий объект. Из них десять гаражей оформлены по общей процедуре, более 30 производств из ГСК «Олимп» и ПГСК «Околица» перемещены на самостоятельные земельные участки. Еще одним способом является выдел земельного участка под коммерческим объектом в самостоятельный участок с проведением реконструкции объекта. Данная процедура завершена в ГСК «Лабиринт», в процессе оформления - ГСК «Горизонт».