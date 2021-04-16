"От Лёни Голубкова с “МММ” до банка “Империал” и роликов Тимура Бекмамбетова": Кака зарождалась реклама в России в 90-е

Фото: Ростелеком.

16 апреля 2021 года в видеосервисе Wink и на more.tv премьера финального эпизода многосерийного документального проекта журналиста, писателя и главного редактора Esquire Сергея Минаева «Девяностые». Сложное и очень противоречивое десятилетие многими проклинается, но в то же время именно тогда зародились тренды, которые проросли и влияют на настоящее — от музыки и рекламы до политики. Об этом в «Девяностых» рассказывают главные действующие лица и другие очевидцы изменений.

Сериал состоит из тематических блоков, каждый из которых посвящен самым важным темам девяностых: политике, телевидению и рекламе, музыке и ночной жизни. В основу документального сериала легли личные дневники, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также двести интервью участников событий невероятного десятилетия. Например, о президентских выборах 1996 года рассказывают Татьяна и Валентин Юмашевы, Константин Эрнст, Анатолий Чубайс, Владимир Жириновский, Александр Коржаков, Алексей Венедиктов и многие другие.

Финальная серия проекта называется «Реклама» и посвящена ее зарождению и развитию в стране, где летали самолетами только одной авиакомпании. Многие находки в телерекламе девяностых до сих пор используются в качестве мемов. Уже может не быть на рынке тех товаров или банков, но реклама помнится до сих пор. Не говоря уже о навязчивом продвижении финансовых пирамид. Вместе с многочисленными сомнительными образцами именно в 1990-е появилась по-настоящему качественная реклама, поднявшая ее даже на художественную высоту.

«Последняя серия документального сериала “Девяностые” будет посвящена истории российской рекламы. Это моя самая любимая серия, там будут все — от Лёни Голубкова с “МММ” до банка “Империал” и роликов Тимура Бекмамбетова. Спасибо всем, кто смотрел предыдущие серии, получил много откликов. Вообще я рад и даже немного удивлен, как исторический контент заходит и вызывает активную обратную реакцию. Значит мы не зря стали разбираться в этом десятилетии», — отметил Сергей Минаев.

Проект создается Сергеем Минаевым, Данилой Шараповым и Дмитрием Литвиновым в студии Line Up.

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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

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more.tv — онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший в одном месте эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, собственные проекты в линейке more originals, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,1 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим совместно с «Ростелекомом» более 46 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.