Сельхозярмарки в Казани 17 апреля 2021: Где купить продукты по низким ценам

Фото: мэрия Казани.

17 апреля в Казани пройдут традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки. С 6.00 до 13.00 во всех районах города будет открыто 15 площадок для торговли.

Авиастроительный район

пересечение улиц Беломорская и Гудованцева

улица Дементьева (возле дома №7)

улица Ленинградская (возле дома №27)

Вахитовский район

пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан

Кировский район

улица Батыршина (возле дома №20)

улица Краснококшайская (возле дома №150/2)

улица Революционная (возле дома №12)

Московский район

улица Шамиля Усманова (возле дома №1)

Ново-Савиновский район

улица Академика Лаврентьева (возле дома №10)

проспект Ямашева, 71а

Приволжский район

улица Рихарда Зорге, 66 корп.1

улица Юлиуса Фучика (возле дома №72)

Советский район

улица Аграрная, 2 (ОАО «Агропромышленный парк «Казань»)

улица Закиева, 12

улица Липатова, 7

Кроме того, по просьбе жителей ЖК «Салават купере» ярмарки будут организованы на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново и в технополисе «Новая Тура» Зеленодольского района.