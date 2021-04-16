32 заболевших коронавирусом выявили в Татарстане за минувшие сутки

С момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 19 964 случая COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане зарегистрировано 32 новых случая COVID-19, из них 1 – завозной, 31 – контактный. 14 человек госпитализировано, 18 получают лечение на дому. Большинство заболевших - жители Казани (13 человек).

На 16 апреля 20201 года в Татарстане зарегистрировано 19 964 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 17 088 человек, в том числе 49 за минувшие сутки, за неделю – 302.

Всего провакцинировано 192 915 человек (прирост за сутки 5 557), из них 114 425 получили вторую прививку.