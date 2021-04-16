От температурного рекорда до резкого похолодания: Погода в Татарстане ухудшится из-за северного антициклона

Погода в Татарстане пока переменчива. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани 14 апреля установлен новый температурный рекорд. Воздух в столице Татарстана прогрелся до 21,4 градуса тепла. Предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани в этот день составлял 19,8 градуса выше нуля, это было в 1995 году.

Как пояснили в Гидрометцентре Татарстана, республика находится под влиянием сибирского антициклона в очень теплой воздушной массе. На территории республики установилась аномально теплая погода со среднесуточными температурами, превышающими норму на 8-10 градусов.

15 апреля температура воздуха в городе превысила 22 градуса тепла и снова достигла рекордного значения.

Однако долго столь жаркая погода не продлится. Ситуация начнет меняться уже 16 апреля, а на выходных погода в республике будет формироваться под влиянием северного антициклона. Существенных осадков не ожидается.

Температура ночью 17 апреля понизится до нуля, 18 апреля будет варьироваться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17 градусов со знаком плюс.