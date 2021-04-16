Все ради лайков в соцсетях: 22-летний блогер разгуливал в одном памперсе по центру Казани

Фото: скриншот с видео.

В соцсетях появился ролик, как на Кремлевской дамбе в одном памперсе прогуливается мужчина и позирует для фотосессии. Нарушителя установили благодаря камерам видеонаблюдения. 22-летнего водителя "Мазератти" пригласили для беседы в Госавтоинспекцию Казани. Там блогер признался, что все устроил ради лайков в соцсетях.

"Добавили" ему популярности и сотрудники полиции - составили на него четыре административных протокола и оштрафовали на 12,8 тысяч рублей. Наказали и за остановку и перекрытие дороги, и за то, что пешеходом прогулялся в памперсе на дороге. Выяснилось и то, что иномарка, на которой он прибыл на фотосессию, принадлежит москвичке, а вот у него самого нет полиса ОСАГО.

Теперь предстоит установить личность водителя и фотографов, которые участвовали в рискованных акциях блогера.