Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 апреля 2021 10:14

Бессмертный полк 2021 в Казани: горожане смогут бесплатно распечатать фотографии ветеранов

Это можно будет сделать в отделениях МФЦ
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
"Бессмертный полк" стал визитной карточкой празднования Дня Победы, каждый год в акции участвуют миллионы человек.

"Бессмертный полк" стал визитной карточкой празднования Дня Победы, каждый год в акции участвуют миллионы человек.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Близится День Победы. В прошлом году, напомним. из-за коронавируса пришлось переносить два главных события 9 мая - парад Победы и акцию "Бессмертный полк". Пока окончательно не ясно в каком формате в нынешнем году пройдет мероприятие - онлайн или офлайн. Однако главное, что оно состоится. Меж тем, татарстанцам уже предлагают бесплатно распечатать фотографии участников Великой Отечественной войны в отделениях многофункциональных центров республики.

- Для распечатки необходимо обратиться в МФЦ и предоставить фотографии ветерана, а также сведения о нем или краткие факты его биографии, - сообщили в пресс-службе МФЦ РТ.

Фотографии принимают во всех отделениях МФЦ республики, однако распечатывают их только в Казани. Поэтому на получение услуги потребуется определенное время: забрать готовый снимок в тот же день не получится. Заказ печати делается заранее. Формат готовых фотографий – А4.