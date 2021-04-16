Бессмертный полк 2021 в Казани: горожане смогут бесплатно распечатать фотографии ветеранов

"Бессмертный полк" стал визитной карточкой празднования Дня Победы, каждый год в акции участвуют миллионы человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Близится День Победы. В прошлом году, напомним. из-за коронавируса пришлось переносить два главных события 9 мая - парад Победы и акцию "Бессмертный полк". Пока окончательно не ясно в каком формате в нынешнем году пройдет мероприятие - онлайн или офлайн. Однако главное, что оно состоится. Меж тем, татарстанцам уже предлагают бесплатно распечатать фотографии участников Великой Отечественной войны в отделениях многофункциональных центров республики.

- Для распечатки необходимо обратиться в МФЦ и предоставить фотографии ветерана, а также сведения о нем или краткие факты его биографии, - сообщили в пресс-службе МФЦ РТ.

Фотографии принимают во всех отделениях МФЦ республики, однако распечатывают их только в Казани. Поэтому на получение услуги потребуется определенное время: забрать готовый снимок в тот же день не получится. Заказ печати делается заранее. Формат готовых фотографий – А4.