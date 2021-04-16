В Чебоксарах из окна пятого этажа упал и выжил ребенок

Мальчика госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

Маленький мальчик в возрасте примерно 3-5 лет выпал из окна своей квартиры 15 апреля в 20.40 на Проспекте Мира в Чебоксарах. На момент падения ребенка родителей дома не было - малыша оставили без присмотра.

"Скорую" вызвали очевидцы, мальчика с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ДРКБ.

Напомним, ранее в Чебоксарах упал с 25 этажа и выжил 11-летний школьник. Мальчик упал на крышу припаркованной "Газели". Сейчас он находится в больнице, его состояние опасений не вызывает. Причиной такого поступка стал спор с товарищем.