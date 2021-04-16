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Происшествия16 апреля 2021 9:22

В Чебоксарах из окна пятого этажа упал и выжил ребенок

Ребенка в возрасте 3-5 лет госпитализировали с травмами
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Мальчика госпитализировали

Мальчика госпитализировали

Фото: Олег УКЛАДОВ

Маленький мальчик в возрасте примерно 3-5 лет выпал из окна своей квартиры 15 апреля в 20.40 на Проспекте Мира в Чебоксарах. На момент падения ребенка родителей дома не было - малыша оставили без присмотра.

"Скорую" вызвали очевидцы, мальчика с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ДРКБ.

Напомним, ранее в Чебоксарах упал с 25 этажа и выжил 11-летний школьник. Мальчик упал на крышу припаркованной "Газели". Сейчас он находится в больнице, его состояние опасений не вызывает. Причиной такого поступка стал спор с товарищем.

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