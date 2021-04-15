В Татарстане в аэропорту Бегишево после посадки у самолета самопроизвольно убралось шасси

С места происшествия. Фото: epp.genproc.gov.ru

Поздно вечером 14 апреля в аэропорту Бегишево после посадки учебного самолета Diamond DA-42 у него произошла самопроизвольная уборка шасси, с последующим капотированием. Сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

- Экипаж, состоящий из летчика-инспектора и летчика-курсанта, не пострадал, - добавили в надзорном ведомстве.

Сейчас по факту этого ЧП проводится прокурорская проверка на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов. По ее результатам которой при наличии оснований надзорным ведомством будут приняты соответствующие меры.