В Казани по обвинению в заказном убийстве под суд отдали экс-главу Минэкологии Татарстана Агляма Садретдинова

Сейчас бывший чиновник находится под стражей. Фото: представлено пресс-службой Советского районного суда Казани

Бывший глава Буинского района и Минэкологии Татарстана 69-летний Аглям Садретдинов в скором времени окажется на скамье подсудимых. Его обвиняют в организации убийства и получении взяток.

По версии следствия, в 2003 году возглавляя Буинский район Садретдинов решил расправиться с неугодным ему местным жителем, который постоянно жаловался на главу в различные инстанции. Утверждается, что для совершения убийства обвиняемый обратился к участникам казанской ОПГ «Квартала», которые за 180 тысяч рублей приехали в Буинск и убили того самого жалобщика. Спустя семь лет киллера и посредника приговорили за это к значительным срокам лишения свободы.

Кроме того, из материалов уголовного дела следует, что до своего назначения министром - с 2000 по 2006 года, Аглям Садретдинов получил от местного жителя более 600 тысяч рублей взятки. За эти деньги тогда еще глава района должен был помочь купить здания и земельные участки в Буинске.

- В ожидании суда обвиняемый будет находиться под стражей, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Материалы уголовного дела бывшего министра направлены в суд для рассмотрения по существу.