Граница Татарстана с Ульяновской областью в районе реки Утка может пройти посередине залива

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Совещание с участием картографов и представителей Минлесхоза Татарстана провел начальник отдела кадастровых отношений Минземимущества республики Тимур Хабибуллин.

На нем, в том числе, обсудили работу над проектом прохождения границы между Татарстаном и Ульяновской областью.

- Здесь не решенными оставались семь спорных участка. Три из них решились по итогам рабочей поездки представителей Фонда пространственных данных республики в Ульяновскую область. Стороны договорились что, участки в районе лесополос поделятся ровными участками, соблюдая баланс площадей. На обсуждении находится вопрос в районе реки Утка. Здесь граница может пройти посередине залива, - сообщает пресс-служба Минземимущества Татарстана.

В итоге было решено для более эффективного решения вопросов по уточнению границ республики организовать выезд специалистов непосредственно на местность.