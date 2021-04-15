15 апреля в Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 442. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще три смерти от коронавируса. Так очередными жертвами инфекции стали 59-ти и 81-летние женщины, а также 55-летний мужчина. Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 442.

Напомним, что за минувшие сутки в республике было выявлено 33 новых случая заражения COVID-19. 15 заболевших увезли в больницу, остальные 18 человек лечатся на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане было зарегистрировано 19 932 случая COVID-19. В 17 039 из них люди смогли победить болезнь.