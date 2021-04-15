В Казани в честь Дня Победы бесплатно раздадут 15 тысяч георгиевских ленточек

Акция стартует с 26 апреля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2021 году акция «Георгиевская ленточка», посвященная Дню Победы, в Казани начнется с 26 апреля. 15 тысяч ленточек, как символ этого праздника, волонтеры раздадут на улице Баумана – около часов, а также в парке им.Горького. Сообщает городской комитет по делам детей и молодежи.

Там также добавили, что стартуют очные собеседования с кандидатами в волонтеры на праздновании Дня Победы в Казани. Добровольцы, в частности, будут сопровождать ветеранов и принимать участие в организации патриотических акций.

Встречи с кандидатами в волонтеры пройдут с 16 по 26 апреля с 14.00 до 18.00 по адресу: улица Г.Тукая, 58, офис 310. Для участия в отборе необходимо связаться с организаторами в соцсети.

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