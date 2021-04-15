12-летний спортсмен из Казани, повредивший голову время прыжка в воду в Москве, вышел из комы

Мальчик продолжает нахожится под наблюдением врачей. Фото: Александр ГЛУЗ

Стало известно, что в московской больнице из комы вышел 12-летний казанский спортсмен Артемий Токарев. Как подтверждают в Минспорта Татарстана поступающие сообщения, мальчик уже может двигать руками и ногами.

Напомним, 10 апреля в бассейне спортивного комплекса ЦСКА во время соревнований на «Кубок Кремля» мальчик во время прыжка в воду оступился и ударился о бетонную вышку головой. Юного спортсмена с тяжелыми травмами увезли в больницу. Там за жизнь ребенка боролись ведущие хирурги России. Тогда они поставили ему металлическую пластину, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Рядом с мальчиком все это время находилась его мать. Как сообщили в Минспорта Татарстана, для нее сняли квартиру около больницы. Тем временем по факту получения мальчиком травмы во время соревнований проводится доследственная проверка.