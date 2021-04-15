Дрейфующего «Ярославца» в Казани зажало льдами на Волге

Из-за ледохода и образующихся при этом торосов сотрудники МЧС до сих пор не могут подобраться к катеру, даже на судне на воздушной подушке. Фото: МЧС Татарстана

В Казани злоключения дрейфующего по Волге со льдами катера «Ярославец» все еще продолжаются. После прохода под железнодорожным мостом в Зеленодольске судно застряло – его зажало льдами напротив ЖК «Юдино» Кировского района Казани. Сообщает МЧС Татарстана.

- Катер находится на судовом ходу, заблокированный стоящим льдом, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, катер «Ярославец» без единого человека на его борту оторвало от причальной стенки в затоне Чувашии вместе с льдиной, и он начал дрейфовать вниз по течению Волги. Вскоре судно оказалось на территории Татарстана. Из-за ледохода и образующихся при этом торосов сотрудники МЧС до сих пор не могут подобраться к катеру, даже на судне на воздушной подушке. За дрейфующим «Ярославцем» пока установили только наблюдение. За судьбой судна также следит и его владелец, который находится на постоянной связи со специалистами МЧС Татарстана.