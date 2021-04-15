С наступлением тепла в Казани заработали три фонтана

Включать фонтаны в Казани будут поочередно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из-за теплой погоды в Казани начали поочередно включать фонтаны. Так, уже три из них работают: на площади перед ДК железнодорожников в Юдино, а также «Голуби» и «Русалка» на улице Баумана.

Всего же на балансе городских властей числится 29 фонтанов, из которых 24 будут работать чуть ли не до осени.

- Сейчас специалисты занимаются так называемой расконсервацией: снимают укрывной материал, устанавливают фильтры, насосы и убранные на зиму элементы, чистят, подключают сети электроэнергии и водоснабжения, - сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.

Там также отмечают, что в городе все фонтаны заработают до конца апреля. И только на озере Кабан включат в мае. Дело в том, что подготовка самого большого в Казани фонтана требует времени.