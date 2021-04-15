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Общество15 апреля 2021 15:02

В Казани активисты против парковки около Голубых озер

Свое мнение они озвучили на общественных слушаниях по концепции благоустройства территории этих водоемов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Авторы проекта предложили разделить территорию водоемов на следующие зоны: зона отдыха, уголок контакта с природой и эковорота.

Авторы проекта предложили разделить территорию водоемов на следующие зоны: зона отдыха, уголок контакта с природой и эковорота.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту среду в Доме культуры «Кадышево» стартовали общественные слушания по концепции благоустройства Голубых озер. Так, авторы проекта предложили разделить территорию на следующие зоны: зона отдыха, уголок контакта с природой и эковорота. Именно последние и будут предназначены для того, чтобы не пускать на Голубые озера туристов на автомобилях. Для этого около этих эковорот, в том числе и со стороны трассы М-7, организуют парковки.

Но активисты во время обсуждения этой концепции посчитали, что парковку нужно делать сразу около трассы, а не размещать ее поближе к Голубым озерам.

Напомним, что, сегодня, 15 апреля в здании КНИТУ-КАИ им.А.Н.Туполева так же пройдут общественные слушания по созданию в Казани спортивного парка у «Ак Барс Арены».