В Йошкар-Оле координатора экстремистской организации суд отправил под домашний арест

В офисе, где обвиняемая устраивала встречи единомышленников, уже проведен обыск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице Йошкар-Олы предъявлено обвинение по уголовной статье «участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Сообщает следственный комитет Марий Эл.

- В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, с августа 2020 по 26 марта 2021 года женщина, зная, что общественное объединение, координатором которого она является, признано экстремистской организацией и его деятельность запрещена в России, не только пропагандировала идеи о нелигитимности государственной власти, но еще и призывала к применению насилия в отношении лиц одной из национальностей и правоохранителей.

В офисе, где обвиняемая устраивала встречи единомышленников, уже проведен обыск. В ходе него были обнаружены и изъяты пропагандистская литература, а также протоколы собраний.