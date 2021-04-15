Во время Казанского марафона 2021 в городе перекроют ряд улиц

Перекрывать движение танспорта начнут уже с 26 апреля. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Пока профессионалы и любители будут бежать по маршруту, проложенному вдоль достопримечательностей столицы Татарстана, автомобилистам придется выбирать пути объезда. При этом, как стало известно из распоряжения Исполкома города, ряд улиц будут перекрыты не только в дни соревнований – 1 и 2 мая, а также в период подготовки города к проведению Казанского марафона 2021.

«Комсомолка» публикует полный список участков, где и когда движение транспорта будет запрещено:

С 14.00 до 16.45 1 мая – ул.Лево-Булачная, по направлению от ул.Ташаяк до ул.Тази Гиззата; ул.Право-Булачная, по направлению от ул.Мусы Джалиля до ул.Ташаяк; ул.Кремлевская набережная, по направлению от ул.Саид-Галеева до ул.Батурина, в одном направлении; от ул.Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия), в двух направлениях.

С 9.00 26 апреля до 22.00 2 мая – парковка Центрального стадиона, со стороны ул.Ташаяк и ул.Кремлевская набережная.

С 23.00 30 апреля до 22.00 2 мая – ул.Ташаяк, от ул.Лево-Булачная до ул.Саид-Галеева, в двух направлениях; от дома №2 по ул.Московская до ул.Ташаяк, в двух направлениях.

С 5.30 до 14.15 2 мая – ул.Кремлевская набережная, от ул.Саид-Галеева до ул.Батурина, в двух направлениях; ул.Саид-Галеева, в направлении к Кировской дамбе; между разветвлениями ул.Кремлевская набережная, ограничение одной полосы движения; ул.Батурина, от ул.Большая Красная до ул.Кремлевская набережная, в двух направлениях; ул.Профсоюзная, от ул.Чернышевского до ул.Право-Булачная, в одном направлении; от ул.Чернышевского до Кремлевской дамбы, в одном направлении; от Кремлевской дамбы до ул.Ташаяк, в одном направлении; на Кремлевской набережной, от ул.Сибгата Хакима до ул.Ташаяк, в двух направлениях.

С 5.45 до 12.30 2 мая – ул.Декабристов, от Кремлевской дамбы до ул.Чистопольская в двух направлениях.

С 5.45 до 9.30 2 мая – пр.Ибрагимова, от ул.Чистопольская до ул.Восстания, в двух направлениях.

С 5.45 до 9.15 2 мая – ул.Волгоградская, от пр.Ибрагимова до ул.Декабристов, в двух направлениях.

С 6.00 до 11.30 2 мая – ул.Право-Булачная, от ул.Пушкина до ул.Чернышевского, а также ул.Лево-Булачная, от ул.Ташаяк до ул.Татарстан.

С 6.30 до 11.00 2 мая – ул.М.Салимжанова, от ул.Пушкина до ул.Назарбаева, в двух направлениях; ул.А.Айдинова, от ул.М.Салимжанова до Щербаковского переулка, в двух направлениях; ул.Петербургская, от ул.А.Айдинова до ул.Н.Назарбаева, в двух направлениях.

С 6.00 до 12.30 2 мая – ул.С.Хакима, от ул.Декабристов до ул.Ф.Амирхана, в двух направлениях; дорога под мостом Миллениум, от ул.Ф.Амирхана до ул.С.Хакима, в двух направлениях, с возможностью выезда из ЖК «Современник».

С 6.00 до 12.45 2 мая – ул.С.Хакима, от ул.Ф.Амирхана до пересечения с ул.Чистопольской, в двух направлениях, с возможностью сквозного проезда со стороны ул.А.Козина.

С 6.30 до 12.45 2 мая – по Чистопольскому кольцу, от съезда на ул.С.Хакима до съезда на ул.Чистопольскую (две правые полосы движения).

С 6.35 до 12.45 2 мая – по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена», в двух направлениях.

С 6.45 до 12.45 2 мая – три правые полосы движения ул.Чистопольской, в направлении от ул.Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» Также проезд будет закрыт по ул.Ф.Амирхана, от ул.С.Хакима до моста Миллениум, по самому мосту, от ул.С.Хакима до ул.Вишневского.

С 7.45 до 13.45 2 мая – ул.Подлужная, от съезда с моста Миллениум до ул.Подлужная, 17, в двух направлениях, с возможностью выезда из жилого сектора в сторону ул.Толстого.