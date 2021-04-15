В Казани из автобуса на ходу выпали мать и ее трехлетний ребенок

Женщина с ребенком получили различные травмы и с места происшествия были госпитализированы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани 14 апреля в 15.25 на проспекте Победы из движущегося автобуса №45 выпали 34-летняя женщина и ее трехлетний сын. Они получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Во время разбора дорожно-транспортного происшествия стало известно, что 54-летний водитель автобуса «Нефаз» тронулся с остановки, не закрыв двери в салоне, что и послужило причиной выпадения пассажиров.

- На время проведения административного расследования водитель отстранен от работы, - сообщили в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.