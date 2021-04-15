В Татарстане за сутки выявили 33 новых случая коронавируса

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За прошедшие сутки в Татарстане выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. В 15 из них людям понадобилась госпитализация, в остальных 18 случаях пациенты получают лечение на дому. Что же касается географии распространения инфекции, то в этот раз большинство зараженных снова было зарегистрировано именно в Казани – 15 человек.

Всего же в Татарстане коронавирус был обнаружен у 19 932 человек. Из них 17 039, в том числе 28 человек за прошедшие сутки выздоровели, а 439 скончались.

Напомним, в республике сейчас идет массовая вакцинация от коронавируса. Так, прививку получили уже 187 358 человек, из них 108 938 сделали вторую инъекцию.