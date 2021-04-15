Когда «Черное озеро» в Казани наполнят водой: Стала известна точная дата

Фото: мэрия Казани.

Стало известно, когда «Черное озеро» в Казани наполнят чистой водой. Это произойдет уже до 1 мая.

- Уже на следующей неделе из искусственного водоема откачают воду, после чего очистят его дно от мусора. Глубина озера составит один метр. В летнее время населять озеро новыми обитателями не планируется, - сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов.

Напомним, что зимой в парке был залит каток. Он работал с 19 декабря 2020 года до 14 марта 2021 года. Нынешний сезон стал самым длинным за последние три года: каток проработал 85 дней, за это время его посетили около 101 тысяч человек, а услугами проката коньков воспользовались 29 тысяч раз.