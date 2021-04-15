В Татарстане под поезд попал пенсионер

Медикам пришлось констатировать смерть человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Сообщение о том, что под поезд попал человек, пришло в 4.54 в четверг, 15 апреля, от машиниста состава. Он сообщил, что его многотонный поезд сбил человека во время прохождения в районе улицы Восточная в городе Кукмор.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили останки мужчины, предположительно, 60-65 лет.

Устанавливается личность погибшего, начата служебная и доследственная проверка по факту смерти человека, сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах.