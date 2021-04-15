В Набережных Челнах школьница провалилась под лёд

Девочку осмотрели медики Фото: Лика ИСАЕВА

В службу "112" в среду, 14 апреля, позвонил мужчина и рассказал, что в Набережных Челнах на реке Мелекеска девочка провалилась под лед в районе на набережной Габдуллы Тукая. Кроме этого, на подтаявшем льду находятся еще пятеро школьников.

На место происшествия сразу выехали спасатели ЗПСО №6 на судне на воздушной подушке, но к этому моменту дети успели убежать.

Вскоре стало известно, что одна из подруг провалившейся школьницы помогла той выбраться на берег. Тут их и обнаружили сотрудники Росгвардии. Промокшую школьницу осмотрели медики "скорой", затем росгвардейцы доставили девочку домой.