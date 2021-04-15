В Татарстане дрейфует катер без экипажа - он оторвался от места стоянки во время таяния льда

Катер обнаружили возле железнодорожного моста Фото: МЧС Татарстана

Бдительные татарстанцы обратили внимание на катер "Ярославец", который двигался вместе со льдом по Волге. Еще не время для речных прогулок, и они позвонили в МЧС. На место выехали сотрудники ГИМС МЧС республики, которые обнаружили катер возле железнодорожного моста через Волгу у Зеленодольска катер без экипажа. Пришлось контролировать прохождение судна через пролеты моста. Все взаимодействующие службы также были оповещены.

Вскоре от Казанского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что судно "Ярославец" оторвало вместе с льдиной от причальной стенки в Кушниковском затоне Мариинско-Посадского района Чувашии.

- Вмёрзший в лёд "Ярославец" идёт вниз по Волге. Людей на судне нет, - сообщили в МЧС Татарстана. Пока подойти к судну на судне на воздушной подушке не представляется возможным - идет ледоход и образуются ледяные торосы.

Владелец судна находится на постоянной связи с сотрудниками МЧС. Когда "Ярославец" прибьёт к берегу, то владелец тут же заберёт свой корабль.