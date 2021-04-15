В Татарстане семья из четырех человек отравилась угарным газом

Предварительно, причиной гибели четырех человек стал угарный газ Фото: Лика ИСАЕВА

Уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате отравления угарным газом было возбуждено 14 апреля в Аксубаево, когда вскрыли квартиру, в которой проживала семья.

Соседи забеспокоились, когда уже два дня не видели родителей и их взрослых детей - 20-летнюю дочь и 18-летнего сына. Квартиру вскрыли, и обнаружили тела погибших. Предварительно, все они отравились угарным газом во сне. Судмедэксперт предположил, что трагедия произошла еще в понедельник, 12 апреля.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - сообщили в СУ СКР Татарстана.