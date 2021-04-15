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Происшествия15 апреля 2021 9:48

В Татарстане семья из четырех человек отравилась угарным газом

Обнаружили останки через два дня, когда соседи начали волноваться исчезновением людей
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Предварительно, причиной гибели четырех человек стал угарный газ

Предварительно, причиной гибели четырех человек стал угарный газ

Фото: Лика ИСАЕВА

Уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате отравления угарным газом было возбуждено 14 апреля в Аксубаево, когда вскрыли квартиру, в которой проживала семья.

Соседи забеспокоились, когда уже два дня не видели родителей и их взрослых детей - 20-летнюю дочь и 18-летнего сына. Квартиру вскрыли, и обнаружили тела погибших. Предварительно, все они отравились угарным газом во сне. Судмедэксперт предположил, что трагедия произошла еще в понедельник, 12 апреля.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

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