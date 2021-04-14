С 25 апреля 2021 года в Чувашии начнет действовать особый противопожарный режим

С указанной даты под запрет попадает и готовка шашлыка на углях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 25 апреля в Чувашии нельзя будет разводить костры, готовить шашлык на углях, сжигать мусор в лесах и около их, а также заниматься в пределах сельхозугодий палом травы. Именно с этой даты в республике начнет действовать особый противопожарный режим. Он продлится до особого распоряжения. Такое решение было принято на заседании Кабмина Чувашии.

На нем, в том числе, глава региона Олег Николаев поручил ГКЧС республики совместно с Госслужбой по юстиции проанализировать действующие нормы административного кодекса на предмет ответственности за выжигание сухой травы. По словам Николаева, наказание за это должно быть соразмерно степени нанесенного ущерба.