В Марий Эл количество смертей от COVID-19 возросло до 219

С начала пандемии в регионе COVID-19 был обнаружен у 12 804 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил 14 апреля федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, в Марий Эл была подтверждена еще одна смерть от инфекции. Таким образом, в республике число летальных исходов COVID-19 возросло до 219. Также, там за минувшие сутки выявили 17 новых случаев заражения инфекцией. Всего же с начала пандемии в регионе COVID-19 был обнаружен у 12 804 человек.

Тем временем в Роспотребнадзоре Марий Эл подсчитали, сколько было проверено пассажиров, прибывших в республику, пока авиасообщение с рядом стран снова не было объявлено под запрет из-за сложившейся там ситуации с COVID-19.

Так, по данным специалистов управления, с момента возобновления авиасообщения с зарубежными странами в Марий Эл вернулись 7 236 человек, из которых 6 626 заполнили анкеты на портале госуслуг. А обследование на COVID-19 методом ПЦР в первые три дня после возвращения прошли 6 970 туристов.

Не сдали анализы 50 человек, в том числе и 14 детей. Позднее трехдневного срока обследовались 33 взрослых и пятеро детей.

По состоянию на 14 апреля решениями судов за непрохождение этих тестов на 57 человек наложили штрафы на общую сумму 472 500 рублей.