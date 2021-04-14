Также в регионе за минувшие сутки было зарегистрировано 44 новых заразившихся инфекцией. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чувашии подтвердили еще четыре смерти от коронавируса, сообщает 14 апреля федерльный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Так, в республике число летальных исходов коронавируса достигло 1 296.

Также по данным федерального оперштаба, в регионе за минувшие сутки было зарегистрировано 44 новых заразившихся инфекцией. Всего с начала пандемии в Чувашии коронавирус выявили у 23 395 человек.