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Коронавирус Covid-1914 апреля 2021 17:23

В Чувашии подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

Число летальных исходов инфекции в республике достигло 1 296
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Также в регионе за минувшие сутки было зарегистрировано 44 новых заразившихся инфекцией.

Также в регионе за минувшие сутки было зарегистрировано 44 новых заразившихся инфекцией.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чувашии подтвердили еще четыре смерти от коронавируса, сообщает 14 апреля федерльный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Так, в республике число летальных исходов коронавируса достигло 1 296.

Также по данным федерального оперштаба, в регионе за минувшие сутки было зарегистрировано 44 новых заразившихся инфекцией. Всего с начала пандемии в Чувашии коронавирус выявили у 23 395 человек.