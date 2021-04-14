В Приволжском районе Казани лицей, детсад и с десяток домов почти на сутки отключат от воды

Воду отключат с 9.00 15 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за плановых ремонтных работ на коммунальных сетях в Приволжском районе Казани почти на сутки отключат воду ряде домов, а также в лицее и детсаду.

Так, с 9.00 15 апреля до 6.00 16 апреля ее не будет по следующим адресам: ул.Ю.Фучика, 34, 34 к.1, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 38, 40 (лицей №78), 42, 42а, 44, 46а (детский сад №379), 50, 50а, 50б.

Также на это время понизят давления воды по адресам: ул.Габишева, 1, ул.Р.Зорге, 87, 89, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 119, 121, ул.Сафиуллина, 26, 28, 30, 32, 32а.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60. Сообщает МУП «Водоканал».