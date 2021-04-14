В Ульяновской области зарегистрировали еще пять смертей от COVID-19

Число летальных исходов болезни в регионе достигло 1 064. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил 14 апреля федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, в Ульяновской области зарегистрировали еще пять смертей от инфекции. Таким образом, число летальных исходов болезни в регионе достигло 1 064. Также там за прошедшие сутки было выявлено 84 новых случая заражения COVID-19. Всего же в области его обнаружили у 52 075 человек.

Отметим, в регионе продолжается массовая вакцинация от инфекции. Так, накануне там был привит юбилейный – 70-тысячный местный житель, сообщает областной Минздрав.

Тем временем в Ульяновске на втором этаже торгового центра (Московское шоссе, 91) открылся прививочный пункт. Получить там вакцину от COVID-19 можно ежедневно с 12.00 до 19.00.