В КФУ открылись бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ

Продлятся курсы до 28 мая 2021 года.

Совсем скоро школьники по всей стране начнут сдавать единый государственный экзамен и готовиться к поступлению в вуз. Однако у многих возникают вопросы: где найти репетитора? на что сделать акцент при подготовке к сдаче? на какие курсы лучше всего записаться и что вообще такое ЕГЭ? Зачастую от таких вопросов и потока информации можно просто потеряться, выбрать ненужные курсы и потратить время на то, что в дальнейшем окажется совершенно бесполезным. Специально для тех, кто находится в поиске и готовится сдавать ЕГЭ по информатике и математике, Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета запускает программу «Курсы по подготовке к ЕГЭ - молодые евангелисты ИВМиИТ-ВМК».

- Почему эти курсы можно назвать уникальными? Потому что они абсолютно бесплатные, вести их будут преподаватели, которые являются экспертами в вопросах сдачи ЕГЭ. Помимо этого, во время курсов мы будем проводить для школьников индивидуальные дни открытых дверей, чтобы показать им, каково это - учиться на ВМК. Для курсов мы рассматриваем школьников с высокой успеваемостью, 4,5 балла и выше, однако есть исключения. Мы хотим получить абитуриентов, которые пройдут на бюджет на наши самые востребованные специальности, - рассказал директор Института вычислительной математики и информационных технологий Дмитрий Чикрин.

Курсы будут представлять собой занятия в Институте вычислительной математики и информационных технологий. В день будут проходить три пары, на которых будут разобраны практическая и теоретическая части заданий. Программа нацелена на быструю и качественную подготовку к сдаче экзаменов по информатике и математике. Вести курсы будут кандидаты физико-математических наук, преподаватели, имеющие большой опыт в экзаменационной комиссии ЕГЭ: Анатолий Сидоров, член Научно-методического совета по математике ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ, г. Москва), и Аида Гайнутдинова, председатель предметной комиссии ЕГЭ по информатике и ИКТ Республики Татарстан. К слову, продлятся курсы до 28 мая 2021 года.

Важной особенностью сдачи ЕГЭ по информатике в этом году станет «новый формат». Экзамен впервые будет проходить не письменно, а полностью «электронно». На листочке сдающий ничего не будет записывать, все ответы будут вводиться сразу на компьютере.

- Этот формат новый, многие школьники волнуются, такого еще не было. Очень важно, чтобы при подготовке было уделено максимальное внимание именно практической части. Школьники должны понимать, что многие задачи, которые не предусмотрены для решения программными средствами, тоже можно решать на компьютере. Мы стараемся большое внимание уделить практике, - поделилась доцент Института ВМиИТ Аида Гайнутдинова.

К слову, записаться на курсы никогда не поздно. Для этого достаточно пройти по ссылке и заполнить анкету. Или же обратиться в единый call-центр ИВМиИТ-ВМК по номеру телефона: +7-987-210-60-00 (написать в Telegram или WhatsApp).