Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил поставлять новые вертолеты в Сараево

Фото: president.tatarstan.ru

В рамках своего рабочего визита в Сараево президент Татарстана Рустам Миннихнов встретился с министром внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташей Кошарацем.

Так, Минниханов обратил внимание на заинтересованность в расширении объемов торговли, а также на то, что сейчас исполняется контракт на поставку трех новых казанских вертолетов Ансат в МВД Сербской республики (один из регионов Боснии и Герцеговины – Ред.).

- Мы готовы предложить к поставке новые вертолеты, предназначенные для пожаротушения, медицинской эвакуации, патрулирования, поиска и спасения, перевозки пассажиров и грузов, а также организацию их послепродажного обслуживания, - заявил президент Татарстана.

Кроме того, участвующие во встрече сторон представители холдинга «Вертолеты России» озвучили заинтересованность в скорейшем подписании рабочего соглашения в области летной годности между Россией и Боснией и Герцеговиной. Это позволило бы ускорить процесс проведения процедуры признания Сертификата типа вертолета Ансат в BHDCA. На что Сташа Кошарац высказал готовность содействовать решению этого вопроса.