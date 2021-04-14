Ак Барс - Авангард 15 апреля 2021: Сыграют ли за Казань иностранцы

Найджел Доус остался вне заявки на шестую игру. Фото: ХК "Ак Барс".

15 апреля определится второй финалист Кубка Гагарина. Лучшей командой Запада стал ЦСКА, переигравший СКА из Питера 4:2. А вот на Востоке для определения победителя потребуется седьмая игра. Решающий матч между "Ак Барсом" и "Авангардом" состоится в Казани 15 апреля.

Одним из главных вопросов перед игрой остается состав "Ак Барса" на решающий матч. В шестой игре серии Квартальнов выпустил на лед только одного иностранца - Патриса Кормье. Остальные легионеры - Доус, Да Коста, Викстрандт, Мерфи и Песонен не были включены в заявку. Впрочем, шансы сыграть в седьмой игре у них остаются.

- Я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Нам надо подумать, разобраться, игру посмотреть, оценить кто в каком состоянии. У нас хорошая команда. Есть ребята, которые сегодня не играли – все готовятся. Определимся по составу перед матчем, - отметил наставник "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

Матч "Ак Барс" - "Авангард" состоится 15 апреля 2021 года. Начало решающего матча в битве за путевку в финал Кубка Гагарина - в 19:00.