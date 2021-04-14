Полуфинал Кубка Европы 2021 Виртус - УНИКС: Кто получит путевку в Евролигу

Многое в этом матче будет зависеть от противостояния лидеров - Айзеи Канаана и Милоша Теодосича. Фото: БК УНИКС.

Казанский УНИКС вечером 14 апреля проведет главный свой матч в нынешнем сезоне. В решающей третьей игре полуфинальной серии Кубка Европы подопечные Димитриса Прифтиса на выезде сыграют с итальянским "Виртусом".

Команды обменялись домашними победами, но ошибка в третьем матче будет стоить очень дорого, ведь на кону не только место в финале, но и путевка в сильнейший турнир Европы - Евролигу на следующий сезон. Дело в том, что "Валенсия", как действующий обладатель Еврокубка и участник нынешнего турнира Евролиги не попадает в плей-офф. И согласно регламенту Евролиги оба участника финала Еврокубка попадают в сильнейший турнир Старого Света. Первую путевку уже завоевали баскетболисты "Монако".

- Третья игра будет веселой. Есть две команды, готовые отдать все за победу. Это, конечно, всегда захватывающе, когда предстоит игра, которую нужно обязательно выигрывать. Обе команды знают друг друга хорошо, и в этом плане третья игра будет незабываемой. К счастью, мы можем выиграть и быть на шаг ближе к нашей цели, - поделился ожиданиями игрок УНИКСа Джон Холланд.

- Это финальный матч для всех. Настоящая битва! Мы должны сыграть идеальный матч. Нам нужна энергия концентрации и уверенность наивысшего уровня. Нам необходимо бороться за самую мелкую деталь в каждом моменте игры, - считает наставник казанцев Димитрис Прифтис.

Решающий матч между командами состоится 14 апреля в Болонье. Начало поединка в 21:45.