Слишком много картофеля: В Чувашии хотят построить завод по производству крахмала

Для внутреннего потребления его в последнее время слишком много, поэтому возник вопрос переработки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В полпредстве Чувашии при президенте РФ чиновники от республики и их коллеги из картофелеводческих хозяйств обсудили план создания в регионе завода по производству крахмала.

Дело в том, что в последнее время в Чувашии для внутреннего потребления выращивается слишком много картофеля. Поэтому и возникает вопрос его переработки и дальнейшего поиска рынков сбыта этой продукции.

Проект завода, который сможет в итоге перерабатывать 45 тонн картофеля в час, предложил представитель одной из частных компаний.

В связи с этим, будущее предприятие сможет в рамках импортозамещения обеспечить российские пищевые компании качественным картофельным крахмалом. В Чувашии из-за этого теперь даже рассматривают возможность увеличения посевных площадей этой сельскохозяйственной культуры.

Что же касается самого инвестора, то ему под новый завод могут предложить площади агроиндустриального парка или территорию опережающего социально-экономического развития, чтоб бизнес получил положенные в этом случае налоговые льготы.