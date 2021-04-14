В Татарстане за сутки выявили 31 новый случай коронавируса

В это раз госпиализация понадобилась девяти зараженным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Два из них являются завозными, а остальные 29 контактными. В этот раз госпитализация понадобилась девяти инфицированным, оставшиеся 22 пациента получают необходимую медицинскую помощь, находясь дома. Можно также отметить, что за эти сутки больше всего зараженных было выявлено именно в Казани – 18 человек.

Всего с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 19 899 человек. Из них за весь период выздоровело 17 011, в том числе и 38 человек за прошедшие сутки. Сообщает Минздрав Татарстана. Что же касается летальных исходов болезни, то в регионе по состоянию на 14 апреля зарегистрировано 439 смертей от коронавируса.