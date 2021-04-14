Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с представителями холдинга «Вертолеты России» прибыл в Боснию и Герцеговину

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Боснию и Герцеговину, чтобы встретится с их министром внешней торговли и экономических отношений Сташей Кошарацем. Также у главы республики запланировано участие в круглом столе «Татарстан - Босния и Герцеговина». В рамках этой встречи стороны должны обсудить наиболее актуальные направления сотрудничества.

Отметим, в состав татарстанской делегации вошли глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов, руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина, председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, управляющий директор АО «Казанский вертолётный завод» Алексей Белых, а также руководство холдинга «Вертолеты России».